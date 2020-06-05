Продукты для профилактики рака 

Онкология — одна из самых актуальных проблем медицины: за последние 10 лет заболеваемость раком в мире выросла на 33%, в то же время каждый день от рака на всех планете умирает более 25 тысяч человек. Пока многие организации трудятся над лекарством, которое бы избавило человечество от такой проблемы, мы можем помочь себе сами с помощью продуктов, которые рекомендует употреблять ВОЗ . О том, что укрепляет иммунитет и останавливает рост раковых клеток — в материале "Рамблера".

Крестоцветные. Брокколи, цветная капуста, кочанная капуста, брюссельская капуста, бок-чой, кресс-салат и другие овощи содержат индолы, которые стимулируют выработку мощного антиоксиданта — фермента глутатионпероксидазы. По мнению ученых, соединение деактивирует избыточные эстрогены, которые могут служить причиной опухолей молочной железы и др. Максимальная эффективность достигается, если вы употребляете овощи в сыром виде.

Продукты из сои. Тофу, темпех, мисо, соевый соус и прочие блюда препятствуют размножению злокачественных клеток. Они содержат изофлавоны и фитоэстрогены, обладающие противоопухолевым эффектом. Также эти продукты снижают последствия от облучения и химиотерапии.

Приправы. Куркума обладает неплохими антираковыми свойствами, особенно это касается области кишечника и мочевого пузыря. Порошок из клубней растения из семейства имбирных способен уменьшить выработку организмом энзимов, количество которых повышается у пациентов с некоторыми видами воспалительных заболеваний и рака.

Чай. Как зеленый, так и черный содержит антиоксиданты полифенолы (катехины), предотвращающие деление злокачественных клеток. Более эффективен в данном плане зеленый чай, а вот травяные чаи оказались здесь бесполезны.

Лук и чеснок. Второй продукт известен своей способностью связывать токсины и удалять их из организма. Также он активирует белые кровяные клетки, поглощающие и разрушающие раковые элементы. Лук оказывает на организм такое же влияние, только в меньшей степени. Стоит заметить, что они служат источником серы, необходимой печени для вывода токсинов.

Бурые водоросли. Содержащийся в них йод необходим для щитовидной железы, которая регулирует метаболизм сахара в крови. Примерно с 25 лет щитовидка постепенно уменьшается в размере, поэтому многие могут обнаружить проблему с выработкой гормонов. Изменение метаболизма сахара в крови может привести благоприятным условиям для возникновения рака.

Цитрусы и ягоды. Продукты богаты биофлавоноидами, связанными с антиоксидантной активностью витамина С. Малина, клубника и гранат содержат эллаговую кислоту — мощный антиоксидант, препятствующий повреждению генов и замедляющий рост злокачественных клеток.

Рыба и яйца. Употреблять богатые источником омега-3 жирных кислот продукты рекомендуется ради их препятствующему образованию раковых клеток эффекту.

Томаты. Все больше исследований подтверждает весомую роль помидоров, обладающих противоопухолевыми свойствами. Овощи содержат ликопен — мощный антиоксидант.

Японские и китайские грибы. Популярные в последнее время грибы маитаке, шиитаке и реи-си обладают сильными иммуностимуляторами — бета-глюканами. Примечательно, что в других, привычных нам споровых, их нет.

Орехи и плодовые семечки. В миндале содержится летарил, уничтожающий раковые клетки. А в твердой оболочке льняного, кунжутного семени, а также в тыквенных и подсолнуховых семечках есть лигнаны — фитоэстрогены, выполняющие ту же функцию, что и в сое.