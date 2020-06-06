Китайское издание Sina в своей статье с восторгом рассказало о российской колбасе и причинах, по которым ее любят в Поднебесной.

Автор признается, что, когда разговор заходит о колбасе, сразу вспоминаются "невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы".

"…раз попробовав, вы никогда не забудете ее вкус", — подчеркивает автор.

В Китае есть много разных колбас, говорится в статье, однако они отличаются от российских — в последних все же больше мяса. Кроме того, оно жирнее и имеет ярко выраженный вкус, в то время, как почти вся такая китайская продукция сделана из постного мяса.

В колбасах, которые привыкли есть в Китае, содержится слишком много крахмала, а купить настоящую колбасу удается редко, добавляет автор. И покупка нескольких палок будет достаточно дорогой.

Кроме того, по его мнению, русская колбаса вкуснее из-за того, что в России едят больше мяса и меньше овощей и зелени.

"Поэтому они разбираются в мясе намного лучше людей из других стран, и колбасы, приготовленные ими, будут более вкусными", — говорится в статье.

Поэтому, когда китайцы путешествуют в приграничные с Россией зоны, они всегда стараются закупиться русской колбасой, заключает автор.