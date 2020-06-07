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Что будет с организмом, если регулярно есть лук 

Мария Сергеева 3 часа назад
Что будет с организмом, если регулярно есть лук
Фото: depositphotos.com
Среди рецептов многих блюд в арсенале практически каждой хозяйки есть тот или иной вид лука, использующийся как приправа, или в качестве самостоятельного ингредиента. О пользе овоща мы все наслышаны. "Рамблер" систематизирует положительные эффекты от ежедневного употребления лука.
  • При регулярном добавлении в рацион овоща повысится иммунитет человека, благодаря полезным веществам, содержащимся в продукте и помогающим бороться с бактериями, грибками и вирусами.
  • Произойдет улучшение пищеварения, благодаря стимуляции выработки желудочного сока и пищеварительных ферментов, а также усиления тонуса органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
  • Повысится эффективность работы сердечно-сосудистой системы, а вещества в репчатом луке поспособствуют снижению образования сгустков крови. Кроме того, овощ борется с повышением уровня плохого холестерина и нормализует артериальное давление.
  • Немаловажная положительная сторона: страховка от возникновения рака. Ученые утверждают, что регулярное употребление половинки луковицы может снизить вероятность онкологических заболеваний более, чем на 40%.
  • Овощ также благоприятно влияет на ткани серого вещества, омолаживая их, что приводит к улучшению памяти и активизации мозговой деятельности.
  • Человек почувствует себя счастливее благодаря выработке серотонина, а значит улучшится самочувствие, настроение и сон.
  • Произойдет уплотнение костной ткани, что снизит риск переломов.
  • Благодаря низкокалорийности лука и функции стимулирования метаболизма у человека уменьшится количество подкожного жира.
  • Овощ помогает укрепить и даже восстановить репродуктивную систему. Как полноценное лекарство его, конечно, рассматривать нельзя, а вот в качестве вспомогательного препарата — легко.
Отметим, что с употреблением лука следует быть осторожным тем, кто имеет заболевания ЖКТ (гастрит, язву желудка), поскольку овощ в сыром виде раздражает оболочку пищеварительных органов. Кроме того, не рекомендуется часто употреблять лук больным панкреатитом, повышенной возбудимостью нервной системы, болезнями почек и печени, поскольку продукт может обострить течение заболевания.
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