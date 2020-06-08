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СМИ узнали секрет успеха похудевшей на 45 килограммов Адель 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
СМИ узнали секрет успеха похудевшей Адель
Фото: News.ru
Сбросившая 45 килограммов певица Адель придерживается правильного питания, пишет The Sun.
Авторы публикации выяснили, что артистка отказалась от готовки и заказывает полезную еду, ее дневной рацион не превышает 1700 калорий. Она предпочитает продукты с низким содержанием углеводов.
Как правило, узнала газета, Адель питается три раза в день. Утром она ест блины из цельнозерновой муки или яйца, а днем и вечером — салат с индейкой, лосось или курицу. В промежутках певица пьет много воды и ест фрукты.
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Еда , Здоровье , Адель
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