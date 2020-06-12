Почему я никогда не выливаю воду из-под макарон 

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На протяжении 10 лет я работала на кухне — не домохозяйкой, а поваром в ресторанах. Потом родила, ушла в декрет, затем забеременела снова и решила, что буду заниматься воспитанием детей. Однако свою главную страсть — готовку — я, конечно, не забросила.

Я не только люблю экспериментировать с различными блюдами, но и обожаю узнавать о различных лайфхаках, которые помогают сделать эти блюда вкуснее. Первым таким кулинарным секретом со мной поделился шеф-повар ресторана, где я работала в начале своей карьеры. А сегодня я хочу поделиться им с вами.

Наверняка многие из вас нередко едят макароны. Но вряд ли большинству известно, что жидкость из-под них выливать нельзя, ведь она настоящее "жидкое золото". Дело вот в чем: в воде, в которой варились макароны, остается много крахмала, который выделяет наш продукт в процессе кипения. За счет этого вода приобретает мутный светлый оттенок.

Чем она хороша? Такая вода идеальна для эмульсификации — процесса, благодаря которому соус для пасты приобретает необходимую, достаточно густую консистенцию. Просто добавьте в уже приготовленный вами соус пару столовых ложек воды, в которой варились макароны, и вы удивитесь, как привычное блюдо вмиг заиграет новыми красками.

Приятного аппетита!