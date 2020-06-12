Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему я никогда не выливаю воду из-под макарон 

Мира Маркина 3 часа назад
Почему я никогда не выливаю воду из-под макарон
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
На протяжении 10 лет я работала на кухне — не домохозяйкой, а поваром в ресторанах. Потом родила, ушла в декрет, затем забеременела снова и решила, что буду заниматься воспитанием детей. Однако свою главную страсть — готовку — я, конечно, не забросила.
Я не только люблю экспериментировать с различными блюдами, но и обожаю узнавать о различных лайфхаках, которые помогают сделать эти блюда вкуснее. Первым таким кулинарным секретом со мной поделился шеф-повар ресторана, где я работала в начале своей карьеры. А сегодня я хочу поделиться им с вами.
Наверняка многие из вас нередко едят макароны. Но вряд ли большинству известно, что жидкость из-под них выливать нельзя, ведь она настоящее "жидкое золото". Дело вот в чем: в воде, в которой варились макароны, остается много крахмала, который выделяет наш продукт в процессе кипения. За счет этого вода приобретает мутный светлый оттенок.
Чем она хороша? Такая вода идеальна для эмульсификации — процесса, благодаря которому соус для пасты приобретает необходимую, достаточно густую консистенцию. Просто добавьте в уже приготовленный вами соус пару столовых ложек воды, в которой варились макароны, и вы удивитесь, как привычное блюдо вмиг заиграет новыми красками.
Приятного аппетита!
Видео дня. Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
Женский форум 1
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В тюрьму подонка»: реакция звезд на ДТП Ефремова
«В тюрьму подонка»: реакция звезд на ДТП Ефремова
Бывшая жена Кокшенова рассказала о наследстве
Бывшая жена Кокшенова рассказала о наследстве
Почему мужчины с нежными ягодицами — хорошие мужья
Почему мужчины с нежными ягодицами — хорошие мужья
У Берковой случился выкидыш после разрыва с мужем
У Берковой случился выкидыш после разрыва с мужем
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
02:13
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
Дом и сад
Что будет с организмом, если спать без подушки
02:37
Что будет с организмом, если спать без подушки
Здоровье
Назван самый полезный хлеб
06:07
Назван самый полезный хлеб
Еда Здоровье
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
03:02
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
Звёзды Дети
«Мамаев нагло и открыто изменял Алане»
00:37
«Мамаев нагло и открыто изменял Алане»
Звёзды
Как избавиться от выпирающего живота
02:28
Как избавиться от выпирающего живота
Здоровье Красота
Кто пристрастил пианиста Мацуева к футболу
02:49
Кто пристрастил пианиста Мацуева к футболу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение