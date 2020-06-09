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Знаменитый повар раскрыл свой рецепт сэндвича с сыром 

Lenta.ru 12 часов назад
Джейми Оливер раскрыл свой рецепт сэндвича с сыром
Фото: Jamie Oliver
Об этом пишет издание Daily Mail.
Оливер советует использовать для приготовления сэндвича сыр чеддер и красный лестер, поскольку они хорошо плавятся. По словам повара, следует взять два ломтика хлеба и щедро намазать их сливочным маслом с обеих сторон. Затем нужно натереть сыр на один из ломтиков, накрыть его другим и положить на разогретую сковороду.
Сэндвич необходимо обжарить с двух сторон по три минуты. Чтобы получилось лучше, во время жарки повар советует прижать хлеб каким-либо грузом. Затем Оливер натирает на раскаленную сковороду сэр и кладет на него сэндвич, а когда он покроется расплавленным сэром с одной стороны, повторяет эту операцию с другой стороны. Прежде чем есть, нужно подождать пару минут, чтобы сыр немного остыл.
В 2018 году британский шеф-повар Гордон Рамзи рассказал на YouTube, как приготовить идеальный гамбургер. Он считает, что главное в этом деле — правильный выбор мяса и последовательность сборки.
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