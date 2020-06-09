Россиянам назвали опасность мороженого 

Главная опасность мороженого заключается в большом содержании сахара. Об этом в интервью Sputnik рассказала медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина.

Она призвала россиян следить за потребляемым количеством продукта, чтобы не превысить суточную норму сахара. При этом если человек следит за питанием или у него есть противопоказания, например, болезни зубов и десен, стоит ограничивать потребление сладкого и расценивать его как десерт, а не обычную еду.

Особенно вредным мороженое может оказаться для детей.

«Оно способно плохо сказаться на здоровье зубов, спровоцировать кариес. Поэтому, как минимум, необходимо чистить зубы после того, как вы покормите ребенка мороженым», — отметила Кашубина.

Еще одна опасность продукта заключается в держании лактозы. Ее наличие в мороженом способно спровоцировать проблемы у людей с непереносимостью лактозы.

«Если у вас непереносимость молока, потому что у вас не хватает собственного фермента лактазы, после мороженого вы можете испытывать неприятные симптомы в кишечнике. В таком случае лучше есть мороженое в небольшом количестве», — подчеркнула терапевт.

Она пояснила, что эти симптомы неопасны, если у человека нет аллергии, однако как правило, такие люди знают об этом и не едят мороженое.

Кашубина заключила, что употребление мороженого в жару никак не влияет на здоровье. «Мороженое не сможет так резко снизить температуру тела, чтобы человек пострадал от перепада температур. Сиплость голоса связана с тем, что замерзают голосовые связки. Это не опасно для здоровья и не скажется на самочувствии», — резюмировала она.