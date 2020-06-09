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Раскрыт секрет идеального бутерброда с сыром 

Екатерина Ёлкина 5 часов назад
Раскрыт секрет идеального бутерброда с сыром
Фото: Jamie Oliver
Популярный английский повар Джейми Оливер поделился секретом приготовления самого вкусного бутерброда с сыром. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Джейми рекомендует использовать два вида сыра — чеддер и красный лестер. Повар берет два кусочка хлеба и смазывает их сливочным маслом, затем один из них посыпает на тертым на терке сыром и прикрывает другим. Получившийся бутерброд он прогревает на сковороде с двух сторон по три минут. Затем на горячую сковороду он снова трет сыр, и обжаривает бутерброды в сыре с двух сторон. После снимает, дает остыть и наслаждается восхитительным вкусом.
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