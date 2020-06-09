Ужасающие сладости взорвали Сеть 

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Фанаты известных мультфильмов представили свои версии героев на тортах, вафлях и булках.

Своими кулинарными способностями решили поделиться пользователи Сети со всего мира. Вдохновение к созданию сладостей стали герои популярных мультфильмов из мира Disney . Конечно, не обошлось без прекрасных принцесс — правда, благодаря поварам они перестали блистать красотой и приобрели криппи-внешность.

Треш-сладости Треш-сладости Чубакка из «Звездных войн» приобрел расплывчатый шоколадный оскал, вафли с Микки Маусом удивили своим «кровавым» оттенком и неаккуратной формой, а фея Динь-Динь из сказки « Питер Пэн » увеличилась до умопомрачительных размеров.

Фото ужасающих сладостей буквально взорвали Сеть и пользователи оставляют десятки комментариев о «талантах» кондитеров: «Какой ужас!» «Кто это приготовил?» «Ахаххахах, как будто ребенок готовил».