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Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники 

Lenta.ru и ещё 2 26 минут назад
Названы опасности при выборе клубники
Фото: Lenta.ru
Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники. Об этом она рассказала радиостанции Sputnik.
По словам специалиста, в этом сезоне ягоды надо выбирать особенно тщательно. В первую очередь надо обратить внимание на их цвет.
«Чем ярче клубника, тем больше в ней содержится витаминов»,
— рассказала она. Содержащийся в клубнике антоциан, который придает ей красный цвет, борется со свободными радикалами, защищает тело от преждевременного старения и обладает противовоспалительным эффектом. А яркие ягоды, которые были выращены на солнце, содержат намного больше витамина С.
Однако внешний вид не всегда может свидетельствовать о качестве. Иногда фермеры подкрашивают ягоды с помощью специальных удобрений, чтобы придать им товарный вид. Поэтому следует обращать внимание еще и на запах клубники, и на ее плодоножку.
«Она обязательно должна быть, причем только зеленого цвета»,
— предупредила диетолог. При этом белая полоска на ней указывает на то, что ягоду обработали химикатами.
Арзуманян напомнила, что клубника провоцирует выработку гистамина и может вызвать аллергическую реакцию, как ложную, так и настоящую.
«Так что лучше начинать с небольших порций и следить за реакцией организма»,
— заключила она.
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