Названы опасности при выборе клубники

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники. Об этом она рассказала радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, в этом сезоне ягоды надо выбирать особенно тщательно. В первую очередь надо обратить внимание на их цвет.

«Чем ярче клубника, тем больше в ней содержится витаминов»,

— рассказала она. Содержащийся в клубнике антоциан, который придает ей красный цвет, борется со свободными радикалами, защищает тело от преждевременного старения и обладает противовоспалительным эффектом. А яркие ягоды, которые были выращены на солнце, содержат намного больше витамина С.

Однако внешний вид не всегда может свидетельствовать о качестве. Иногда фермеры подкрашивают ягоды с помощью специальных удобрений, чтобы придать им товарный вид. Поэтому следует обращать внимание еще и на запах клубники, и на ее плодоножку.

«Она обязательно должна быть, причем только зеленого цвета»,

— предупредила диетолог. При этом белая полоска на ней указывает на то, что ягоду обработали химикатами.

Арзуманян напомнила, что клубника провоцирует выработку гистамина и может вызвать аллергическую реакцию, как ложную, так и настоящую.

«Так что лучше начинать с небольших порций и следить за реакцией организма»,

— заключила она.