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Как правильно есть морскую капусту 

Елена Красовская 1 час назад
Смотрите видео и узнайте, как надо есть морскую капусту. Врачи относят морскую капусту к числу самых полезных продуктов, поскольку в ней масса витаминов и аминокислоты, которые легко усваиваются организмом. Но россияне продукт недооценивают, хотя в магазинах представлена не только собственно капуста, но и салаты с ней. В каком виде морская капуста усваивается лучше: в собственном соку, с растительным маслом или майонезом? Ответ узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что раскрыт секрет идеального бутерброда с сыром.
Еда , Видео , Здоровье
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