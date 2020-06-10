Как правильно есть морскую капусту 

Смотрите видео и узнайте, как надо есть морскую капусту. Врачи относят морскую капусту к числу самых полезных продуктов, поскольку в ней масса витаминов и аминокислоты, которые легко усваиваются организмом. Но россияне продукт недооценивают, хотя в магазинах представлена не только собственно капуста, но и салаты с ней. В каком виде морская капуста усваивается лучше: в собственном соку, с растительным маслом или майонезом? Ответ узнайте из ролика.