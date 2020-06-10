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Россиян предупредили о продуктах с кишечной палочкой 

Lenta.ru 46 минут назад
Россиян предупредили о продуктах с кишечной палочкой
Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»
Покупка с рук парного молока или нарезки сыра и мяса в супермаркетах несет угрозу здоровью. Об этом россиян предупредили эксперты Роскачества, сообщает ТАСС.
Такие продукты могут быть заражены кишечной палочкой, к чему приводят плохое санитарное состояние производства или проблемы в хранении или перевозке.
Например, слайсер, который нарезает сыр и мясные продукты, не стерилизуют после каждого использования. И если бактерией был заражен один продукт, то кишечная палочка может попасть и на все остальные товары, прошедшие через устройство.
Также группа кишечной палочки встречается в сырых овощах, фруктах и зелени, мясе и мясных полуфабрикатах, молочных продуктах. Лучшим способом справиться с бактериями является термическая обработка — кишечная палочка погибает при температуре 60 градусов через 15 минут.
Одной из самых стойких бактерий является сальмонелла, которая даже в замороженном виде в зависимости от продукта может храниться до года и при этом размножаться. Такие бактерии погибают при нагревании до 56 градусов через 45-60 минут, до 70 — через 5-10 минут, а при кипячении умирают сразу.
Бруцелла, которая встречаются в молоке, сыре, твороге, брынзе, кумысе и мясе, погибает в течение часа при 55 градусах, через 10 минут — при 70 градусах, а при кипячении — через несколько секунд.
Также мясо необходимо прожаривать или проваривать, чтобы избежать заражения кампилобактериями, а сырая или плохо просоленная рыба чревата попаданием в организм личинок анизакиды.
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