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Названы продукты, в которых может содержатся кишечная палочка 

Елизавета Назарова 37 минут назад
Названы опасные продукты с кишечной палочкой
Фото: depositphotos.com
Определены продукты, в составе которых может быть кишечная палочка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов Роскачества.
Специалисты определили, что опасными покупками может быть парное молоко с рук и нарезка из сыра или колбасы в супермаркете. К такому выводу они пришли из-за плохого санитарного состояния на производстве или из-за проблем в перевозке и хранении.
Кишечная палочка может встречаться в сырых овощах, фруктах и зелени, мясе и мясных полуфабрикатах, молочных продуктах. По словам специалистов, для ее уничтожения нужно провести термическую обработку продукта. Бактерия погибает при 60 градусах на протяжении 15 минут.
Одной из самых опасных считается сальмонелла из-за своей стойкости. Она может выживать и размножаться даже при глубокой заморозке. Чтобы ее убить, нужно нагревать продукт до 60 градусов в течение 45-60 минут или до 70 на протяжении 10 минут. В кипящей воде она погибает сразу же.
В молоке, сыре, твороге, брынзе, кумысе и мясе встречается бактерия бруцелла. Быстрее всего от нее можно избавиться кипячением. При 55 градусах она погибает через час, а при 70 — через 10 минут.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперт рассказал, как выбрать правильную клубнику.
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