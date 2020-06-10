Почему летом нельзя есть много ягод и фруктов

Считается, что человек, как и животные, всегда немного поправляется зимой и худеет летом. Но бывает и наоборот, когда лишние килограммы прибавляются в самый неподходящий — пляжный сезон. «Вечерняя Москва» поговорила с диетологом Еленой Соломатиной , которая объяснила причины аномалии и рассказала, как не толстеть этим летом.

Причина набора веса зимой, по словам диетолога, довольно проста. Во-первых, в холодное время года человек начинает меньше двигаться, проводить время на свежем воздухе, предпочитая диванный отдых напротив телевизора. Меняется и рацион питания:

— Гормон удовольствия, эндорфин, вырабатывается в том числе при физической нагрузке, к которой мы так не предрасположены зимой. Естественно, что человек пытается найти альтернативный источник удовольствия и на помощь здесь сразу приходит еда, особенно жирная, сладкая, калорийная. Когда же наступает весна, меняется и функция щитовидной железы, отвечающая в том числе и за нашу активность, увеличивается выработка витамина D, влияющего на стройность, настроение. Меняется рацион питания, в нем появляется больше овощей, фруктов, а жирные продукты, наоборот, отходят на второй план. Человек худеет, — отметила диетолог.

Но бывает, что происходит с точностью наоборот, и винить здесь нужно индивидуальные особенности человека. По словам диетолога, существуют так называемые «зимние» люди, более активные в холодное время года:

— Как правило, у них наблюдаются некоторые сбои в работе щитовидки, они плохо переносят солнце, жару, словно замирают в летний период. Если зимой они питались более калорийно, но после плотного ужина выходили на улицу и сжигали эти калории, то в теплое время года этого нет. Есть и еще один момент — зимой наш организм тратит большое количество энергии не только на движение, но и на обогрев, летом эта статья расхода калорий уходит.

Даже если человек прекрасно переносит жару, причина набора веса может быть в инсулинорезистентности и изменении питания в пользу ягод и фруктов. В подобном случае организм быстро окисляет жиры, но плохо переносит сахар, содержащийся во фруктах, в результате чего все сладкое откладывается в жир.

— Пожалуй, сама большая ошибка в летнем питании — это как раз фанатичное поглощение ягод и фруктов, — замечает Соломатина. — Да, они, действительно, низкокалорийные, но при инсулинорезистентности сахар необходимо ограничивать, потому что именно он, даже при общей низкокалорийности продукта, отложится в жир. Существуют, допустим, калорийные продукты, не повышающие при том уровень глюкозы в крови, и именно они, как ни странно, будут лучше переноситься такими людьми.

Настоящий бич летнего похудения — сладкие напитки. Многие люди, чтобы не травить организм газировками, переходят на всем известные «холодные чаи». Только, по словам диетолога, это не чай, а сахарный сироп.

— То же самое и с соками. Даже натуральные, считающиеся кладезью витаминов, при отделении жидкости от мякоти, превращаются в голый сироп — они иначе воспринимаются организмом, чем цельный фрукт, что приводит к быстрому образованию жировой ткани, — объясняет диетолог.

Даже с переходом от жирной и сладкой пищи к овощам, тоже следует быть осторожным. Соломатина отмечает, что восприятие организмом питательных элементов сильно зависит от обработки продукта:

— Если сделать салат из морковки и свеклы в сыром виде — это одно, а вот если приготовить винегрет, предварительно отварив все компоненты, — совсем другое. У овощей тут же повышается гликемический индекс и они приближаются к простому сахару, связи распадаются и вместо сложного мы получаем простой углевод.

Большое внимание стоит уделить потреблению жидкости. При недостатке воды, особенно остро ощущающемуся в жаркое время года, сгущается кровь, клетки теряют возможность нормально функционировать, что ведет к замедлению обмена веществ.