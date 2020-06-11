Как проверить свежесть продуктов

Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору продуктов в теплый период года и рекомендует обращать внимание на то, что отсутствие неприятного запаха не является гарантией свежести продукта. Об этом говорится в сообщении организации.

"Всегда нюхайте продукт, когда выбираете его в магазине. Некоторые потребители, после того как купили, например, мясо, при длительном хранении дома продолжают внимательно к нему принюхиваться. И даже после истечения срока годности уверены, что продукт можно употреблять в пищу, так как он еще пока хорошо пахнет. Использовать такой метод определения свежий продукт или нет, очень опасно", — отмечают эксперты.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, обычно изменения внутри продукта, связанные с его микробиологическим состоянием вызывают изменения запаха, но в некоторых случаях запаха не будет. Это относится к продуктам с истекшим сроком годности, к продуктам, чьи условия хранения были нарушены, к консервам и к домашним заготовкам. Так, с землей на плохо промытых овощах в домашние заготовки могут попасть споры ботулизма, которые очень быстро размножаются и начинают выделять токсин. Такие консервы не имеют никакого постороннего запаха, банки с ними могут быть не вздуты, но в них содержится ботулотоксин, несущий с собой опасное заболевание, которое без должного лечения и своевременного применения сыворотки может закончиться смертельным исходом.

Говоря о продуктах из магазинов, в Роспотребнадзоре отметили, что у каждого продукта есть небольшой запас прочности, который позволяет купить продукт с истекающим сроком хранения, принести домой и употребить его в пищу в ближайшее время. "Этот запас по сроку хранения рассчитан на то, что вы не обязательно понесете продукт из магазина в сумке-холодильнике, на то, что может быть нарушена температура хранения. То есть каждый продукт может храниться чуть дольше, чем указано на упаковке, но только при соблюдении правильных условий хранения", — отмечается в сообщении. У скоропортящихся продуктов этот коэффициент запаса чуть больше, у товаров длительного хранения, от месяца и более — чуть меньше.

Специалисты также советуют перебирать лесные грибы, принесенные из леса, в течение 24 часов, а затем обрабатывать их термически. Если свежие грибы оставить на ночь на кухне, то с утра можно почувствовать специфический гнилой запах разлагающегося белка. Роспотребнадзор также не советует мыть и использовать в пищу колбасу, которая долго хранилась в холодильнике и стала скользкой.

Говоря о повторном замораживании продуктов в морозилке, в Роспотребнадзоре отметили, что она ухудшает микробиологические показатели продукта. Повторная заморозка очень вредит рыбе, она может привести к накоплению гистамина. "Стоит помнить, что в морозилке продукты не могут хранится бесконечно долго, особенно если процесс микробиологической порчи уже начался перед замораживанием. После разморозки он продолжится ускоренными темпами", — говорится в сообщении.

Как проверить замороженный продукт

Как отметили в Роспотребнадзоре, у поваров есть "проба на нож", когда замороженный продукт, мясо или рыбу прокалывают разогретым ножом до кости. И нюхают продукт у образовавшегося надреза. Если продукт подпорчен, то будет резкий неприятный запах, тогда как замороженные продукты ничем не пахнут и их свежесть на запах определить нельзя.

Есть также "проба акробата" для рыбы, когда размороженную рыбу кладут на ладонь. Если голова и хвост свисают, рыба как будто встала на мостик, это значит, что мышечная ткань стала рыхлой, продукт подвергся порче и употреблять его не рекомендуется даже если он не имеет неприятного запаха. Роспотребнадзор также напоминает, что при выборе продуктов необходимо внимательно изучать сроки годности.