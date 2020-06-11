Диетолог назвала полезные свойства картофеля

Врач-диетолог Марина Макиша назвала полезные свойства картофеля и объяснила, почему он должен быть в рационе каждого человека. По статистике житель России съедает в среднем 130 килограммов картофеля в год.

— Я рада возможности в каком-то смысле реабилитировать этот продукт. Это продукт для здорового питания. набираем мы вес не из-за картофеля, а из-за того, что или едим его слишком много, или готовим неправильно. Если есть его умеренно, то это полезный продукт, — отметила диетолог в эфире передачи «О самом главном» 11 июня. Видео опубликовано на YouTube.

Врач напомнила, что в картофеле содержатся витамины группы В, С, калий, хром, кобальт и кремний.

— Высокое содержание кремния важно для тех, кто хочет иметь здоровые волосы и ногти. Кроме того, он является важным факторов для синтеза коллагена и других белков в организме. Это очень важно для женщин. Хром помогает нам в профилактике диабета. Высокое содержание калия, по сравнению с другими овощами, говорит о том, что картофель полезен для сердца, — подчеркнула Макиша.

Диетолог подчеркнула, что любые углеводы в организме человека распадаются до глюкозы, это будет приводить к повышению ее в крови. Полезнее всего для человека является отварной молодой картофель мелкого или среднего размера, поскольку гликемически индекс такого продукта низкий, и углеводы будут медленнее усваиваться, что не спровоцирует скачок сахара.