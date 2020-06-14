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Самые вредные сочетания продуктов 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Самые вредные сочетания продуктов
Фото: depositphotos.com
Не секрет, что некоторые сочетания продуктов могут нарушить работу пищеварения. «Рамблер» расскажет, от каких из них лучше всего отказаться.

Хлопья с молоком

Эти продукты содержат быстрые углеводы, которые резко поднимают уровень сахара и разгоняют обменные процессы в организме. Уже через час человек начнет ощущать сильное чувство голода.

Йогурт и ананас

Сочетание ананаса с йогуртом способно серьезно навредить организму. Дело в том, что этот фрукт содержит бромелаин, ферментный комплекс, способный в сочетании с молочным продуктом вызвать интоксикацию.

Вино и десерт

Вино стимулирует выработку инсулина и способствует ускорению усвояемости сахаров. И, как следствие, это приводит к увеличению жировых отложений. Поэтому в качестве закуски под вино чаще всего выбирают сыр.

Мясо и картофель

Для усваивания этих двух продуктов требуются разные виды пищеварительных ферментов. Поэтому после такого сочетания люди чаще всего испытывают чувство тяжести в желудке.

Огурцы и помидоры

Вы удивитесь, но эти овощи совершенно не совместимы. Дело в том, что огурцы по своему составу относятся к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым. И пока в желудке выделяется кислота, чтобы переварить огурцы, помидоры начинают бродить.
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