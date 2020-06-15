Какой хлеб не стоит покупать в магазине 

Смотрите видео и узнайте больше о самом популярном продукте — хлебе. Несмотря на то, что хлеб — продукт калорийный, диетологи не рекомендуют исключать его из рациона. В хлебе содержатся минералы и витамины, включая витамины группы В, которые отвечают за состояние нервной системы. Правда, вкус сегодняшнего хлеба многим кажется сомнительным. Какой хлеб выбрать в магазине? Какой предпочесть вариант — целую буханку или нарезанный? Можно ли покупать хлеб, сделанный по ТУ? На все вопросы ответит ролик.