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Медики объяснили, чем опасен салат из огурцов и помидоров 

Мира Маркина 2 часа назад
Эксперты объяснили, чем опасен салат из огурцов и помидоров.
По словам медиков, данные овощи лучше есть по отдельности с разницей в несколько часов.
Особенную опасность салат из огурцов и помидоров представляет для людей с повышенной кислотностью желудка, болезнями ЖКТ и почек. Специалисты пояснили: огурцы относятся к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым. При их соединении образуются соли, что наносит вред почкам. Вдобавок к этому из данного сочетания желудок способен переваривать лишь что-то одно, тем временем второй продукт начнет бродить, что приведет к тяжести в животе и газообразованию.
И наконец, при смешивании огурцы и помидоры теряют свои витамины, поскольку в огурцах содержится аскорбиназа, которая расщепляет витамин C. Последний, в свою очередь, в большом количестве содержится в томатах.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Роскачестве предупредили россиян о токсичности овощей и фруктов.
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