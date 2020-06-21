Зачем я ем банановую кожуру 

Съев банан, мы привыкли сразу же отправлять его кожуру в мусорное ведро, хотя ей можно найти лучшее применение, чем просто быть выброшенной. В частности, по мнению некоторых диетологов, даже употреблять в пищу. О том, принесет ли пользу вашему организму поедание банановой кожуры, рассказывает «Рамблер».

Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл, в частности, уверена, что банановая кожура даже полезнее самой мякоти плода. Ведь в «рубашке» банана содержится масса витаминов и микроэлементов: витамин С, В6, калий, магний, а также очень много клетчатки. Банановая кожура может помочь улучшить состояние кожи, справиться с бессонницей и даже ускорить потерю веса.

Разумеется, перед употреблением кожуру необходимо тщательно вымыть и обсушить бумажными полотенцами. Просто грызть банановую «одежку» тоже не стоит: гораздо разумнее добавить ее, например, в смузи или в тесто для выпечки, порезав на мелкие кусочки.