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Зачем я ем банановую кожуру 

Александра Нечаева 22 минуты назад
Зачем я ем банановую кожуру
Фото: Depositphotos
Съев банан, мы привыкли сразу же отправлять его кожуру в мусорное ведро, хотя ей можно найти лучшее применение, чем просто быть выброшенной. В частности, по мнению некоторых диетологов, даже употреблять в пищу. О том, принесет ли пользу вашему организму поедание банановой кожуры, рассказывает «Рамблер».
Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл, в частности, уверена, что банановая кожура даже полезнее самой мякоти плода. Ведь в «рубашке» банана содержится масса витаминов и микроэлементов: витамин С, В6, калий, магний, а также очень много клетчатки. Банановая кожура может помочь улучшить состояние кожи, справиться с бессонницей и даже ускорить потерю веса.
Разумеется, перед употреблением кожуру необходимо тщательно вымыть и обсушить бумажными полотенцами. Просто грызть банановую «одежку» тоже не стоит: гораздо разумнее добавить ее, например, в смузи или в тесто для выпечки, порезав на мелкие кусочки.
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