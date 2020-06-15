Продукты, которые можно хранить вечно 

Есть ряд продуктов, о сроке годности которых можно не беспокоиться совсем, поскольку они могут не портиться долгие годы. «Рамблер» расскажет о них подробнее.

Соль

Йодированная соль хранится около года. После того как йод улетучивается из продукта, она становится обычной поваренной. И ее можно использовать долгие годы.

Рис

Если хранить крупу при температуре в 4,5 °С и ниже в пластиковом или стеклянной контейнере, то рис может храниться до 30 лет. И при всем этом он не потеряет своих питательных веществ и аромата.

Уксус

Уксус не утратит своих свойств, если хранить его в темном и прохладном месте в герметичной бутылке.

Алкоголь

Такие крепкие спиртные напитки, как коньяк, виски, ром и водка могут храниться долгие годы при условии хранения в прохладном, темном месте в плотно запечатанной бутылке.

Мед

В запечатанной упаковке мед может храниться вечно. Его структура и состав крайне неблагоприятны для бактерий. В истории было несколько случаев, когда археологи обнаруживали горшки с медом, возраст которых составлял около двух-трех тысяч лет.

Сухое молоко

Сухое молоко, изготовленное со всеми технологическими нормами, не имеет срока годности. Главное — хранить продукт в герметично закупоренной упаковке.