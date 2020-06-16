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Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты 

Lenta.ru и ещё 8 16 часов назад
Названы помогающие защищать легкие от COVID-19 продукты
Фото: Pixabay
Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
По словам Кановаса, помочь укрепить дыхательную систему могут яйца, цельный рис, голубая рыба и грецкие орехи. По словам Чинера, при ухудшении состояния легких потребность организма в белке вырастает. А, в частности, яйца содержат жирорастворимые витамины, такие как витамин А, а также качественные белки.
Кроме того, положительно на состояние легких влияют томаты, цельные молочные продукты и вода. В частности, томаты являются хорошим источником витамина С, который может помочь предотвратить проблемы с дыханием как антиоксидант.
По словам пульмонолога Эусеби Чинера, последствия большинства случаев поражения легких из-за вируса можно свести к минимуму, если придерживаться здорового образа жизни. Помимо правильного питания следует соблюдать режим сна и практиковать физические нагрузки, подчеркнул он.
Ранее врач-диетолог Вера Шарошкина назвала продукты, полезные в условиях эпидемии коронавируса. По ее мнению, ими являются простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески.
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