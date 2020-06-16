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В России возобновили спор об окрошке 

Lenta.ru и ещё 8 9 часов назад
Диетологи объяснили, кому нельзя окрошку
Фото: ТАСС
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе. Об этом «Говорит Москва» заявили в НИИ Питания Российской академии наук (РАН), таким образом возобновив спор о том, на чем лучше готовить русское традиционное блюдо.
По словам ведущего научного сотрудника института, диетолога Ольги Григорьян, блюдо на кисломолочной основе оказывает менее вредное воздействие на желудок. Особо от кваса она предостерегла тех, у кого открытая язва желудка, обострение панкреатита, желчнокаменная болезнь. Специалист также отметила, что другие ингредиенты тоже можно убрать в случае их личной непереносимости.
Григорьян пояснила, что необязательно даже использовать кефир. Его можно заменить на любой другой кисломолочный продукт, который так же окажет благотворное влияние на организм в летнее время года.
«Все молочнокислые продукты в жару очень полезны. Они улучшают перевариваемость пищи и повышают кислотность в желудке, что, в общем-то, многим нужно, потому что гипоацидные гастриты, то есть заболевания желудка с пониженной секрецией соляной кислоты, желудочного сока, встречаются довольно часто. Если у людей есть потребность в кислых напитках, то все эти ингредиенты — айран — все это походит», — заключила диетолог.
В июне прошлого года в «Роскачестве» назвали классической окрошку на квасе, а не на кефире. По их словам, в стандартный вариант рецепта холодного супа входят такие ингредиенты, как картофель, яйца, огурцы, редис, укроп и зеленый лук. Специалисты также обратили внимание на то, что квас для окрошки необходимо использовать именно кисловатый, но ни в коем случае не сладкий.
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