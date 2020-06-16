Россиянам объяснили, что пить в жару

Во время жары утолять жажду лучше всего водой комнатной температуры без сахара и без газа. Такой совет россиянам дал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Все южные страны и среднеазиатские [во время жары] пили горячий чай. (…) Говорят, что лучше теплая вода утоляет жажду и она более полезна, потому что она не спровоцирует ангину и прочее. (…) Я против лимонадов, потому что там очень много сахара, поэтому лучше просто воду», — отметил диетолог.

Ранее в Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. В ближайшее время температура может достигнуть 31 градуса. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, штормовое предупреждение всегда выпускается в Москве по согласованию с МЧС при температуре более 30 градусов, потому что она негативно влияет на большинство людей.

15 июня Вильфанд рассказал, что на этой неделе жителей Московского региона ждет новая волна жары, которая негативно повлияет на здоровье некоторых граждан и может стать опасной для пожилых. По его словам, атмосферное давление будет выше нормы, а погода — малооблачной со слабым ветром. На нее повлияет приближение дня летнего солнцестояния, во время которого солнечные лучи становятся более насыщенными.