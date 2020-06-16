Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам посоветовали пить теплую воду в жару 

Lenta.ru и ещё 1 16 июня 2020
Россиянам объяснили, что пить в жару
Фото: РИА Новости
Во время жары утолять жажду лучше всего водой комнатной температуры без сахара и без газа. Такой совет россиянам дал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Все южные страны и среднеазиатские [во время жары] пили горячий чай. (…) Говорят, что лучше теплая вода утоляет жажду и она более полезна, потому что она не спровоцирует ангину и прочее. (…) Я против лимонадов, потому что там очень много сахара, поэтому лучше просто воду», — отметил диетолог.
Ранее в Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. В ближайшее время температура может достигнуть 31 градуса. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, штормовое предупреждение всегда выпускается в Москве по согласованию с МЧС при температуре более 30 градусов, потому что она негативно влияет на большинство людей.
15 июня Вильфанд рассказал, что на этой неделе жителей Московского региона ждет новая волна жары, которая негативно повлияет на здоровье некоторых граждан и может стать опасной для пожилых. По его словам, атмосферное давление будет выше нормы, а погода — малооблачной со слабым ветром. На нее повлияет приближение дня летнего солнцестояния, во время которого солнечные лучи становятся более насыщенными.
Видео дня. Как с годами изменились российские звезды
Последние новости
Соперник Лукашенко в президентской гонке пропал Соперник Лукашенко в президентской гонке пропал В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве
Женский форум
Еда , Минздрав РФ , МЧС , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые свидания — новый способ найти любовь
Голые свидания — новый способ найти любовь
Кудрявцева появилась с просвечивающим бюстгальтером
Кудрявцева появилась с просвечивающим бюстгальтером
Тест на старость по картинке
Тест на старость по картинке
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Как сохранить свежесть зелени как можно дольше
02:48
Как сохранить свежесть зелени как можно дольше
Еда
Мифы о клубнике, которые пора развеять
06:00
Мифы о клубнике, которые пора развеять
Еда Здоровье
Любовница Жигунова показала нежное праздничное фото
03:21
Любовница Жигунова показала нежное праздничное фото
Любовь Звёзды
Как выглядела Светлана Лобода до пластики
00:49
Как выглядела Светлана Лобода до пластики
Звёзды Красота
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Как влияют цвета на наше поведение
04:04
Как влияют цвета на наше поведение
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение