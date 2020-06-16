Россиянам рассказали, какая окрошка полезнее 

Врачи рассказали о том, какую окрошку полезнее всего употреблять. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на НИИ питания Российской академии наук (РАН).

Ведущий научный сотрудник института, диетолог Ольга Григорьян рассказала, что людям с заболеваниями ЖКТ лучше употреблять окрошку на основе кефира. По ее словам, это блюдо будет лучше влиять на пищеварительную систему. Категорически отказаться от окрошки на квасе она призвала тех, у кого есть язва желудка, обострение панкреатита, желчнокаменная болезнь. Григорьян посоветовала исключать некоторые ингредиенты блюда при личной непереносимости.

Эксперт отметила, что кефир можно заменить любым кисломолочным продуктом, так как все они оказывают положительное влияние на организм в летнее время года.