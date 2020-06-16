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Продукты, которые не стоит употреблять в период пандемии 

Gotovim-Edim.Ru 16 июня 2020
Продукты, которые не стоит есть в период пандемии
Фото: Gotovim-Edim.Ru
В период коронавируса большинство людей хотят укрепить защитные силы организма. Ни для кого не является секретом тот факт, что в этом помогает сбалансированный рацион, наполненный витаминами и минералами. По этой причине мы расскажем, от каких продуктов стоит отказаться в период пандемии, чтобы укрепить иммунитет.
Консервы. В переработанном мясе и рыбе практически нет ничего полезного. Если вы хотите обогатить рацион полезными элементами, включите в рацион свежие овощи, фрукты и зелень.
Крупы. В период пандемии многие люди массово сметают с полок супермаркетов крупы, но они не так полезны, как вы думаете. К тому же в них больше калорий, нежели пользы. Медики утверждают, что употребление большого количества каш истощает организм и ослабляет его защитные силы.
Красное мясо. В первую очередь от его употребления стоит отказаться пожилым людям со слабым иммунитетом. Не стоит набивать морозилку свининой про запас, поскольку диетологи разрешают употреблять такое мясо без вреда для здоровья только раз в неделю. Какую альтернативу найти для свинины? Это могут быть морские или молочные продукты, а также мясо птицы.
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