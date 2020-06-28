Какое пиво любят в России 

Пенный напиток у россиян на протяжении долгого времени остается одним из любимых. Особенно актуально желание купить пиво во время жаркой погоды. "Рамблер" раскрывает предпочтения жителей России в отношении слабого алкоголя.

Согласно сведениям главы Союза российских пивоваров Даниила Бримана, слова которого передает РИА Новости , наши сограждане больше всего предпочитают лагер — некрепкое светлое фильтрованное пиво. Притом вкусовые пристрастия россиян мало чем отличаются от других стран.

Плотность у данного пенного напитка составляет 10-12%, а содержание этилового спирта — 4-5%. Профессиональные пивовары отмечают, что у лагера высокая "питкость", благодаря которой напиток менее искажает сознание.

По словам Бримана, россияне не боятся разнообразия, экспериментируя со слабоалкогольными напитками в сочетании с мятой, грейпфрутом или ягодами.

Кроме того, согласно данным аналитиков, больше всего любителей пенного напитка находится в Самарской области, жители которой в среднем приобретают 4,2 литра за раз. Самое дорогое разливное пиво продают в Москве — средняя цена за литр составляет 161 рубль, а дешевле всего можно приобрести пиво в Хакасии, где примерная стоимость — 67 рублей.