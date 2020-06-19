Продукты, от которых вы звереете

Диетологи утверждают, что некоторые продукты могут негативно повлиять на наше настроение. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Выпечка

В печенье, тортах и пирожных содержатся ингредиенты, которые могут повлиять на настроение. Например, сахар и крахмал, которые быстро распадаются на глюкозу и могут вызвать всплески и падения сахара в крови.

Картофель фри

Картофель фри способен повысить уровень глюкозы в крови. Глюкоза благоприятно влияет на работу мозга, однако в то же время она может испортить настроение, когда ее уровень снова упадет.

Кофеин

Напитки, содержащие кофеин, заставляют мозг выделять дофамин и серотонин. Однако лишняя чашка может привести к раздражительности, перевозбуждению и беспокойству. Медики считают, что в день следует пить не более четырех кружек кофе в день.

Газированные напитки

В газировке содержатся простые сахара, которые быстро усваиваются организмом и приводят к резкому подъему сахара в крови. А в диетической соде часто используют подсластители. Все это может привести к беспокойству и апатии.

Алкоголь

Алкогольные напитки затормаживают работу центральной нервной системы, которая отвечает за эмоции, мысли и поведение. С выходом алкоголя из организма плохое настроение только усилится. Эксперты рекомендуют употреблять алкоголь в небольших дозах. Например, бокал пива или вина.