Почему нельзя верить сроку годности на бутылке воды

Многие люди относятся к походу за продуктами с большой ответственностью и тщательно проверяют срок годности на каждом товаре. В том числе, на бутылках с водой. Почему это тот случай, когда информацию не стоит воспринимать буквально? Объясняет "Рамблер".

Все дело в том, что срок годности, указанный на упаковке с водой не имеет никакого отношения к самой жидкости. Он относится лишь к пластиковой емкости, в которой вода находится. Через определенное количество времени пластик начинает активно выделять химические вещества, после чего воду уже нельзя употреблять.

Несмотря на это, открытую воду лучше всего хранить в холодильнике. Кроме того, следует избегать попадания на нее солнечных лучей, — так она может испортиться.

Не следует забывать и о том, что если питьевая вода простояла открытой, то ее лучше прокипятить перед употреблением, поскольку в нее могли попасть болезнетворные микроорганизмы.