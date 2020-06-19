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Россиянам назвали вредные в жару продукты 

Lenta.ru 4 часа назад
Россиянам назвали вредные в жару продукты
Фото: Lenta.ru
Во время жаркой погоды некоторые продукты не рекомендуется есть, поскольку они могут нанести вред здоровью. Их в разговоре с «Комсомольской правдой» назвала диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, в первую очередь летом надо отказаться трансжиров, негативный эффект от которых особенно ощутим в жару: ускоряется старение организма, страдают стенки сосудов, нарушается питание сердца и мозга, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и образования тромбов.
Такие жиры содержатся не только в фаст-фуде, чипсах и попкорне, но и в кондитерских изделиях, слоеном тесте и выпечке, полуфабрикатах промышленного производства вроде котлет и рыбных палочек.
Второй вредный продукт — жирное мясо, шашлык, наваристый бульон. Они требуют много энергии для усвоения, долго и тяжело перевариваются, при этом во время этого процесса будет выделяться дополнительное тепло.
Соломатина рекомендовала отказаться от жареной картошки, в корочке которой могут быть канцерогены, а также от солений и маринадов. Последние задерживают воду в организме, ухудшают метаболизм и способны повышать давление.
Молочное и сливочное мороженое оказалось не полезным в жару из-за большого содержания сахара и жира. Фруктовый лед содержит много сахара, красителей, усилителей вкуса, ароматизаторов.
Желающим полакомиться освежающим десертом диетолог посоветовала приготовить их самостоятельно. Их можно сделать из ягод и фруктов, взбив с водой или йогуртом. Такой смузи можно пить сразу или поставить в морозилку на несколько часов, и тогда получится сорбет.
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Еда , Елена Соломатина , Комсомольская правда
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