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Как мухлюют с куриными грудками в магазинах 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте правду о куриных грудках, продукте, который очень популярен в магазинах. Это мясо считается диетическим, в нём мало жиров, зато белков достаточно. Правда, многие сомневаются в качестве магазинного товара, и зачастую на это есть основания. Ролик расскажет, есть ли в куриных грудках соя и ГМО, можно ли увеличить объём грудки с помощью воды и зачем недобросовестные продавцы обрабатывают мясо хлоркой.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что эксперты назвали полезную альтернативу колбасе в окрошке.
Еда , Видео , Здоровье
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