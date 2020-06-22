Как мухлюют с куриными грудками в магазинах 

Смотрите видео и узнайте правду о куриных грудках, продукте, который очень популярен в магазинах. Это мясо считается диетическим, в нём мало жиров, зато белков достаточно. Правда, многие сомневаются в качестве магазинного товара, и зачастую на это есть основания. Ролик расскажет, есть ли в куриных грудках соя и ГМО, можно ли увеличить объём грудки с помощью воды и зачем недобросовестные продавцы обрабатывают мясо хлоркой.