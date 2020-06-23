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Продукты в магазине, которые опасно покупать по акции 

Елизавета Назарова 8 часов назад
Продукты в магазине, которые опасно покупать по акции
Фото: depositphotos.com
Многие люди экономят на продуктах и выбирают те марки, которые продаются в магазине со скидкой. Однако, такое работает не со всеми категориями еды. Некоторые из них может быть опасно покупать по скидке. В некоторых случаях вы можете заплатить за свое здоровье даже больше.

Готовая кулинария

Во многих супермакретах до сих пор остался отдел кулинарии, хотя пользуются ими очень редко. Чаще всего там представлены салаты, щедро заправленные майонезом, вторые блюда и гарниры. Иногда продавцы выставляют уже расфасованные блюда и предлагают купить их со скидкой. Не стоит вестись на эту уловку. Салаты с майонезом и так не всегда бывают первой свежести, а со скидкой их начинают продавать в том случае, если у них уже заканчивается срок годности. Купив эти продукты, вы рискуете заработать сильное отравление.

Расфасованные продукты

В магазинах часто пролают расфасованные нарезки, овощи, фрукты и травы. На самом деле, это маркетинговая уловка. Человек не хочет тратить свое время и выбирать овощи или ему нужно взять с собой в дорогу нарезку. Вы можете не заметить, но некоторые куски или плоды могут быть испорченными. Так, например, продавцы расфасовывали по три огурца в упаковку. Два из них оказались нормальными, а третий — нет. Для того, чтобы распродать даже испорченные продукты, в магазинах делают расфасовку.

Молочные продукты

С молочными продуктами история примерно такая же, как и с кулинарией. Скидку на товар начинают делать, если он давно залежался на полке. Стоит отметить, что пока не испорченные товары попадаются на скидках чаще, но есть и те, у которых срок годности уже истек или вот-вот истечет. Именно поэтому нужно всегда проверять, до какого числа продукт будет считаться свежим. Конечно, можно купить йогурт, который будет просрочен через два дня, но есть вы его будете сейчас. Если вы покупаете товары на длительный срок, так лучше не рисковать.
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