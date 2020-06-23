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Окорочка российских цыплят признаны опасными 

Екатерина Ёлкина 6 часов назад
Эксперты Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" проверили окорочка цыплят-бройлеров и выявили немало нарушений.
В исследовании участвовала продукция семи брендов: "Троекурово", "Петелинка», "Каждый день", "Ясные зори", "Ржевское подворье", "ВкусВилл" и "Первая свежесть". Рекомендованной к покупке оказалась продукция марки "Первая свежесть", здесь нет превышения по содержанию бактерий, дрожжей и плесневых грибов. Окорочка "Вкусвилл" попали в список продуктов с замечаниями, остальные были занесены в черный список.
В окорочках "Ржевское подворье", "Троекурово", "Петелинка" и "Каждый день" обнаружились бактерии листерии, также в последних трех видах присутствовала кишечная палочка. Окорочка "Каждый день" отличились также сальмонеллами. Кроме того, выяснилось, что в окорочках "Троекурово", "Петелинка" и "ВкусВилл" найден антибактериальный препарат, который цыплята получали при жизни.
Также в "Росконтроле" отметили, что негативных последствий для здоровья можно избежать, если мясо хорошо приготовить. Но продукт может стать опасным, если немного недожарить или недоварить.
Ранее "Рамблер" писал о том, что адвокат открыл детали развода Асмус и Харламова.
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