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Чем опасны компоты 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Чем опасны компоты
Фото: depositphotos.com
Компот считается одним из самых полезных напитков, так как он сделан из натуральных свежих или сушеных фруктов, сахара и воды. В домашнем компоте нет никаких добавок, поэтому его считают лучшим решением для утоления жажды. При этом в употреблении напитка есть свои нюансы, о которых рассказывает "Рамблер".

Кислота и клетчатка

Компот из кислых ягод может спровоцировать болезни ЖКТ. Если человек страдает хроническим гастритом или панкреатитом, ему стоит избегать напитков из свежих ягод и фруктов. В этом случае лучше делать компот из сухофруктов, который не будет сильно влиять на кислотность желудка. Напиток из клюквы может навредить людям, у которых есть проблемы с печенью. В компоте также содержится много клетчатки, что тоже не всегда полезно. Ее чрезмерное употребление может вызвать колики и диарею.

Сахар

как правило, в компот добавляют очень много сахара. Особенно это касается тех напитков, которые продают в магазинах и кафе. Дома вы можете регулировать порции, но не всегда. Из-за сахара в компоте остается много калорий. Такие напитки противопоказаны людям с ожирением и сахарным диабетом.

Экология

Лучше всего варить компот из тех плодов, которые вы вырастили сами. Дело в том, что покупные фрукты и ягоды могут дать опасный эффект. Большая часть пользы зависит от того, где было выращено растение. Если оно созрело в неблагоприятной экологической обстановке, то напиток становится вредным. При варке все токсичные вещества из кусочков фруктов выходят в воду, а потом попадают в организм человеку.
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