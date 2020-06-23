Как питаться в жару: 5 важных правил 

Часто мы даже не задумываемся, что и как нужно есть в жару, не нагружая организм. Давайте разберем несколько важных правил грамотного питания и узнаем, какие продукты, блюда и напитки помогут легче перенести летний зной.

Правило № 1. Больше жидкости

В жару наш организм усиленно теряет жидкость. Поэтому необходимо вовремя пополнять ее запасы. В этом нам помогут напитки. Лучше всего утоляет жажду обычная вода или несладкий зеленый чай — в сильную жару рекомендуется выпивать по 100−200 мл прохладного напитка (18−20°С) каждые 40−50 минут.

Кроме того, не пренебрегайте первым блюдом — холодная окрошка или гаспачо не только освежат, но и снабдят организм необходимой влагой.

Кстати, диетологи настаивают на том, чтобы на нашем столе в жару вообще было как можно больше жидких блюд.

Одно «но»: не стоит употреблять много жидкости людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, ожирением, и тем, кто имеет проблемы с почками.

Правило № 2. Сокращаем калорийность рациона

Потребность в энергии в жаркую погоду снижается примерно на 5%, а следовательно, нашему организму летом нужна менее калорийная пища.

Как подсчитали ученые, потребность в энергии в жаркую погоду снижается примерно на 5%, а следовательно, нашему организму летом нужна менее калорийная пища.

Забываем про жирное мясо, торты, блины и оливье, налегаем на овощи, фрукты и молочные продукты. Однако это вовсе не значит, что нужно полностью отказаться от жиров.

Специалисты по питанию предписывают следующий суточный рацион в жару:

28% жиров (из них 2/3 приходится на растительные жиры);

55% белков (растительные и животные белки в соотношении 50×50);

17% углеводов.

Овощные и фруктовые салаты, гречка и рис, картофель и постные супы — эти блюда можно есть в середине дня, не опасаясь тяжести в желудке. Такие углеводы легко усваиваются, образуют минимальное количество продуктов окисления (если сравнивать с жирами и белками), а следовательно, не потребуется больших затрат жидкости (особо ценной в жару) для их выведения из организма.

Мясные и рыбные блюда рекомендуется перенести на ужин и/или завтрак. В условиях прохлады организму будет легче их переварить.

Утолить голод перед сном помогут кисломолочные продукты с низким содержанием жира.

Правило № 3. Смещаем режим питания

Жаркая погода — настоящее испытание для организма. Мы страдаем отсутствием аппетита, а поев, чувствуем тяжесть в животе. Чтобы помочь организму нормально функционировать в условиях экстремальной жары, диетологи рекомендуют смещенный режим питания, когда основные приемы пищи переносятся на прохладное время суток.

Завтракать лучше как можно раньше — в 6−7 утра. Обед — до наступления полуденной жары, в 11−11:30. Ужин — в 18:00. Для тех, кто не может уснуть на пустой желудок, предусмотрен небольшой перекус в 20−21:00.

завтрак — 35%;

обед — 25%;

ужин — 25%;

поздний перекус — 15%. При этом калорийность суточного рациона должна распределяться следующим образом:

Правило № 4. Завтрак съешь сам… и ужин тоже

Если в холодное время года завтрак традиционно ассоциируется с углеводами, которые дают быструю энергию, то в жару углеводистую пищу лучше употреблять в обед.

Часто мы даже не задумываемся, что и как нужно есть в жару, не нагружая организм. Давайте разберем несколько важных правил грамотного питания и узнаем, какие продукты, блюда и напитки помогут легче перенести летний зной.

https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2020/06/A872A731-39DF-42DF-955E-E9FE5A7EBADC.jpeg

Правило № 1. Больше жидкости

https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2014/05/5rules01.jpg В жару наш организм усиленно теряет жидкость. Поэтому необходимо вовремя пополнять ее запасы. В этом нам помогут напитки. Лучше всего утоляет жажду обычная вода или несладкий зеленый чай — в сильную жару рекомендуется выпивать по 100−200 мл прохладного напитка (18−20°С) каждые 40−50 минут.

Кроме того, не пренебрегайте первым блюдом — холодная окрошка или гаспачо не только освежат, но и снабдят организм необходимой влагой.

Кстати, диетологи настаивают на том, чтобы на нашем столе в жару вообще было как можно больше жидких блюд.

Одно «но»: не стоит употреблять много жидкости людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, ожирением, и тем, кто имеет проблемы с почками.

Правило № 2. Сокращаем калорийность рациона

https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2014/05/5rules02.jpg Потребность в энергии в жаркую погоду снижается примерно на 5%, а следовательно, нашему организму летом нужна менее калорийная пища.

Как подсчитали ученые, потребность в энергии в жаркую погоду снижается примерно на 5%, а следовательно, нашему организму летом нужна менее калорийная пища.

Забываем про жирное мясо, торты, блины и оливье, налегаем на овощи, фрукты и молочные продукты. Однако это вовсе не значит, что нужно полностью отказаться от жиров.

28% жиров (из них 2/3 приходится на растительные жиры);

55% белков (растительные и животные белки в соотношении 50×50);

17% углеводов. Специалисты по питанию предписывают следующий суточный рацион в жару:

Правило № 3. Смещаем режим питания

Жаркая погода — настоящее испытание для организма. Мы страдаем отсутствием аппетита, а поев, чувствуем тяжесть в животе. Чтобы помочь организму нормально функционировать в условиях экстремальной жары, диетологи рекомендуют смещенный режим питания, когда основные приемы пищи переносятся на прохладное время суток.

Завтракать лучше как можно раньше — в 6−7 утра. Обед — до наступления полуденной жары, в 11−11:30. Ужин — в 18:00. Для тех, кто не может уснуть на пустой желудок, предусмотрен небольшой перекус в 20−21:00.

завтрак — 35%;

обед — 25%;

ужин — 25%;

поздний перекус — 15%. При этом калорийность суточного рациона должна распределяться следующим образом:

Правило № 4. Завтрак съешь сам… и ужин тоже

Если в холодное время года завтрак традиционно ассоциируется с углеводами, которые дают быструю энергию, то в жару углеводистую пищу лучше употреблять в обед.

Овощные и фруктовые салаты, гречка и рис, картофель и постные супы — эти блюда можно есть в середине дня, не опасаясь тяжести в желудке. Такие углеводы легко усваиваются, образуют минимальное количество продуктов окисления (если сравнивать с жирами и белками), а следовательно, не потребуется больших затрат жидкости (особо ценной в жару) для их выведения из организма.

Мясные и рыбные блюда рекомендуется перенести на ужин и/или завтрак. В условиях прохлады организму будет легче их переварить.

Утолить голод перед сном помогут кисломолочные продукты с низким содержанием жира.

Правило № 5. Больше витаминов

Восполнить утраченные вместе с потом витамины и микроэлементы нашему организму в жаркую погоду помогут сезонные фрукты, овощи и ягоды, соки, несладкие морсы, лимонады и компоты, травяные чаи и квас.

Вместе с потом наш организм теряет драгоценные витамины и микроэлементы (особенно это касается водорастворимых витаминов С, B1, В2, B6 и РР). В результате мы испытываем вялость, ослабляется иммунитет, может развиться витаминная недостаточность.

Чтобы этого не произошло, едим в неограниченных количествах свежие сезонные фрукты, овощи и ягоды (лучше всего родные, а не заморские), пьем свежевыжатые соки, несладкие морсы, лимонады и компоты, травяные чаи и квас, смешиваем домашние смузи.

И не забываем присаливать пищу чуть больше, чем обычно.

Кстати: в жару мы чаще обычного подвержены различным кишечным инфекциям, поэтому необходимо очень тщательно мыть фрукты, овощи и зелень. Скоропортящиеся продукты хранить в холодильнике. Не покупать кондитерские изделия с кремом.