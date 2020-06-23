Как питаться в жару: 5 важных правил 

Часто мы даже не задумываемся, что и как нужно есть в жару, не нагружая организм. Давайте разберем несколько важных правил грамотного питания и узнаем, какие продукты, блюда и напитки помогут легче перенести летний зной.
Правило № 1. Больше жидкости
В жару наш организм усиленно теряет жидкость. Поэтому необходимо вовремя пополнять ее запасы. В этом нам помогут напитки. Лучше всего утоляет жажду обычная вода или несладкий зеленый чай — в сильную жару рекомендуется выпивать по 100−200 мл прохладного напитка (18−20°С) каждые 40−50 минут.
Кроме того, не пренебрегайте первым блюдом — холодная окрошка или гаспачо не только освежат, но и снабдят организм необходимой влагой.
Кстати, диетологи настаивают на том, чтобы на нашем столе в жару вообще было как можно больше жидких блюд.
Одно «но»: не стоит употреблять много жидкости людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, ожирением, и тем, кто имеет проблемы с почками.
Правило № 2. Сокращаем калорийность рациона
Потребность в энергии в жаркую погоду снижается примерно на 5%, а следовательно, нашему организму летом нужна менее калорийная пища.
Как подсчитали ученые, потребность в энергии в жаркую погоду снижается примерно на 5%, а следовательно, нашему организму летом нужна менее калорийная пища.
Забываем про жирное мясо, торты, блины и оливье, налегаем на овощи, фрукты и молочные продукты. Однако это вовсе не значит, что нужно полностью отказаться от жиров.
Специалисты по питанию предписывают следующий суточный рацион в жару:
28% жиров (из них 2/3 приходится на растительные жиры);
55% белков (растительные и животные белки в соотношении 50×50);
17% углеводов.
Овощные и фруктовые салаты, гречка и рис, картофель и постные супы — эти блюда можно есть в середине дня, не опасаясь тяжести в желудке. Такие углеводы легко усваиваются, образуют минимальное количество продуктов окисления (если сравнивать с жирами и белками), а следовательно, не потребуется больших затрат жидкости (особо ценной в жару) для их выведения из организма.
Мясные и рыбные блюда рекомендуется перенести на ужин и/или завтрак. В условиях прохлады организму будет легче их переварить.
Утолить голод перед сном помогут кисломолочные продукты с низким содержанием жира.
Правило № 3. Смещаем режим питания
Жаркая погода — настоящее испытание для организма. Мы страдаем отсутствием аппетита, а поев, чувствуем тяжесть в животе. Чтобы помочь организму нормально функционировать в условиях экстремальной жары, диетологи рекомендуют смещенный режим питания, когда основные приемы пищи переносятся на прохладное время суток.
Завтракать лучше как можно раньше — в 6−7 утра. Обед — до наступления полуденной жары, в 11−11:30. Ужин — в 18:00. Для тех, кто не может уснуть на пустой желудок, предусмотрен небольшой перекус в 20−21:00.
При этом калорийность суточного рациона должна распределяться следующим образом:
- завтрак — 35%;
- обед — 25%;
- ужин — 25%;
- поздний перекус — 15%.
Правило № 4. Завтрак съешь сам… и ужин тоже
Если в холодное время года завтрак традиционно ассоциируется с углеводами, которые дают быструю энергию, то в жару углеводистую пищу лучше употреблять в обед.
Часто мы даже не задумываемся, что и как нужно есть в жару, не нагружая организм. Давайте разберем несколько важных правил грамотного питания и узнаем, какие продукты, блюда и напитки помогут легче перенести летний зной.
https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2020/06/A872A731-39DF-42DF-955E-E9FE5A7EBADC.jpeg
Правило № 1. Больше жидкости
https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2014/05/5rules01.jpg В жару наш организм усиленно теряет жидкость. Поэтому необходимо вовремя пополнять ее запасы. В этом нам помогут напитки. Лучше всего утоляет жажду обычная вода или несладкий зеленый чай — в сильную жару рекомендуется выпивать по 100−200 мл прохладного напитка (18−20°С) каждые 40−50 минут.
Кроме того, не пренебрегайте первым блюдом — холодная окрошка или гаспачо не только освежат, но и снабдят организм необходимой влагой.
Кстати, диетологи настаивают на том, чтобы на нашем столе в жару вообще было как можно больше жидких блюд.
Одно «но»: не стоит употреблять много жидкости людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, ожирением, и тем, кто имеет проблемы с почками.
Правило № 2. Сокращаем калорийность рациона
https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2014/05/5rules02.jpg Потребность в энергии в жаркую погоду снижается примерно на 5%, а следовательно, нашему организму летом нужна менее калорийная пища.
Как подсчитали ученые, потребность в энергии в жаркую погоду снижается примерно на 5%, а следовательно, нашему организму летом нужна менее калорийная пища.
Забываем про жирное мясо, торты, блины и оливье, налегаем на овощи, фрукты и молочные продукты. Однако это вовсе не значит, что нужно полностью отказаться от жиров.
Специалисты по питанию предписывают следующий суточный рацион в жару:
- 28% жиров (из них 2/3 приходится на растительные жиры);
- 55% белков (растительные и животные белки в соотношении 50×50);
- 17% углеводов.
Правило № 3. Смещаем режим питания
Жаркая погода — настоящее испытание для организма. Мы страдаем отсутствием аппетита, а поев, чувствуем тяжесть в животе. Чтобы помочь организму нормально функционировать в условиях экстремальной жары, диетологи рекомендуют смещенный режим питания, когда основные приемы пищи переносятся на прохладное время суток.
Завтракать лучше как можно раньше — в 6−7 утра. Обед — до наступления полуденной жары, в 11−11:30. Ужин — в 18:00. Для тех, кто не может уснуть на пустой желудок, предусмотрен небольшой перекус в 20−21:00.
При этом калорийность суточного рациона должна распределяться следующим образом:
- завтрак — 35%;
- обед — 25%;
- ужин — 25%;
- поздний перекус — 15%.
Правило № 4. Завтрак съешь сам… и ужин тоже
Если в холодное время года завтрак традиционно ассоциируется с углеводами, которые дают быструю энергию, то в жару углеводистую пищу лучше употреблять в обед.
Овощные и фруктовые салаты, гречка и рис, картофель и постные супы — эти блюда можно есть в середине дня, не опасаясь тяжести в желудке. Такие углеводы легко усваиваются, образуют минимальное количество продуктов окисления (если сравнивать с жирами и белками), а следовательно, не потребуется больших затрат жидкости (особо ценной в жару) для их выведения из организма.
Мясные и рыбные блюда рекомендуется перенести на ужин и/или завтрак. В условиях прохлады организму будет легче их переварить.
Утолить голод перед сном помогут кисломолочные продукты с низким содержанием жира.
Правило № 5. Больше витаминов
Восполнить утраченные вместе с потом витамины и микроэлементы нашему организму в жаркую погоду помогут сезонные фрукты, овощи и ягоды, соки, несладкие морсы, лимонады и компоты, травяные чаи и квас.
Вместе с потом наш организм теряет драгоценные витамины и микроэлементы (особенно это касается водорастворимых витаминов С, B1, В2, B6 и РР). В результате мы испытываем вялость, ослабляется иммунитет, может развиться витаминная недостаточность.
Чтобы этого не произошло, едим в неограниченных количествах свежие сезонные фрукты, овощи и ягоды (лучше всего родные, а не заморские), пьем свежевыжатые соки, несладкие морсы, лимонады и компоты, травяные чаи и квас, смешиваем домашние смузи.
И не забываем присаливать пищу чуть больше, чем обычно.
Кстати: в жару мы чаще обычного подвержены различным кишечным инфекциям, поэтому необходимо очень тщательно мыть фрукты, овощи и зелень. Скоропортящиеся продукты хранить в холодильнике. Не покупать кондитерские изделия с кремом.