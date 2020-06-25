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Диетолог перечислил самые опасные продукты 

SPORT24.ru 3 часа назад
Диетолог перечислил самые опасные продукты
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал продукты, которые следует исключить из рациона.
По его словам, следует отказаться от всех полуфабрикатов, особенно тех, в составе которых есть глутамат натрия. Особенно опасен он для детей, которые становятся зависимыми от глутамата натрия и отказываются есть домашнюю еду, так как она кажется им пресной.
«Не бывает 15-ти или 20-ти процентной сметаны. Все низкожирные продукты содержат сою, растительные жиры и пальмовое масло. Чем жирнее творог, сметана, молоко, тем оно натуральней. Настоящая сметана всегда выше 25% жирности»,
— написал в своем инстаграме профессор.
Доктор также выразил мнение, что опасность для человека представляют дрожжи, назвав их «медленным ядом». Дрожжевое тесто он предложил заменить бездрожжевой выпечкой.
«Также откажитесь от сахара и всех продуктов, которые его содержат. Потребляйте минимум углеводов — не более 50-60 граммов в сутки»,
— резюмировал врач.
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Еда , Алексей Ковальков
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