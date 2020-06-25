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Специалист рассказала, почему опасно покупать орехи на рынке 

Стелла Шмель 2 часа назад
Врач рассказала, почему опасно брать орехи на рынке
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог екатеринбургского Городского центра медицинской профилактики Ирина Бородина рассказала, чем чревата покупка орехов без заводской упаковке. Ее слова приводит "Ярославль онлайн".
Как сообщила специалист, покупка орехов на рынке чревата отнюдь не сомнительной чистотой продукта. Дело в том, что в орехах, купленных с прилавка, могут содержаться плесневые грибы афлатоксины. Они опасны своими канцерогенными свойствами.
Бородина рассказала, что производители обязаны проводить исследование сырья на содержание афлатоксинов и их источника. Именно поэтому покупать орехи в заводской упаковке безопаснее, чем россыпью.
Роспотребнадзор также напоминает, что необходимо следить за сроком годности продукта. Обычно сроки хранения орехов не превышают полгода. Хранить орехи необходимо в прохладном и сухом месте, чтобы избежать образования плесени.
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