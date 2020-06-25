Диетолог перечислил самые опасные продукты 

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о том, какие продукты следует исключить из своего рациона.
По мнению специалиста, стоит отказаться от всех полуфабрикатов, особенно тех, в составе которых присутствует глутамат натрия. Больше всего он влияет на детские вкусовые рецепторы, в результате чего ребенок отказывается от домашней пищи ввиду ее пресности.
"Не бывает 15-ти или 20-ти процентной сметаны. Все низкожирные продукты содержат сою, растительные жиры и пальмовое масло. Чем жирнее творог, сметана, молоко, тем оно натуральней. Настоящая сметана всегда выше 25% жирности" — предупредил Ковальков в своем Instagram.
Согласно его словам, опасность для человека представляют дрожжи, являющиеся "медленным ядом", поэтому дрожжевое тесто лучше заменить бездрожжевым.
"Также откажитесь от сахара и всех продуктов, которые его содержат. Потребляйте минимум углеводов — не более 50-60 граммов в сутки" — добавил диетолог.
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