Диетолог перечислил самые опасные продукты 

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о том, какие продукты следует исключить из своего рациона.

По мнению специалиста, стоит отказаться от всех полуфабрикатов, особенно тех, в составе которых присутствует глутамат натрия. Больше всего он влияет на детские вкусовые рецепторы, в результате чего ребенок отказывается от домашней пищи ввиду ее пресности.

"Не бывает 15-ти или 20-ти процентной сметаны. Все низкожирные продукты содержат сою, растительные жиры и пальмовое масло. Чем жирнее творог, сметана, молоко, тем оно натуральней. Настоящая сметана всегда выше 25% жирности" — предупредил Ковальков в своем Instagram.

Согласно его словам, опасность для человека представляют дрожжи, являющиеся "медленным ядом", поэтому дрожжевое тесто лучше заменить бездрожжевым.