Сколько черешни можно съедать в день на самом деле

Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня. Об этом пишет издание АиФ.ru.

«Здоровым людям Всемирная организация здравоохранения рекомендует иметь в рационе от 400 до 800 граммов овощей, зелени, фруктов и ягод»,

— утверждает она.

При этом нужно учитывать не только черешню, но и другие употребляемые в течение дня продукты.

По словам Деккер, черешня отличается высоким содержанием углеводов, поэтому людям, страдающим от сахарного диабета или пытающимся сбросить вес, необходимо внимательно следить за ее количеством в рационе. Эксперт рекомендовала диабетикам полностью отказаться от черешни сладких сортов, а аллергикам — избегать ягод с яркой окраской.