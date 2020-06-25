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Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Сколько черешни можно съедать в день на самом деле
Фото: Globallookpress.com
Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня. Об этом пишет издание АиФ.ru.
«Здоровым людям Всемирная организация здравоохранения рекомендует иметь в рационе от 400 до 800 граммов овощей, зелени, фруктов и ягод»,
— утверждает она.
При этом нужно учитывать не только черешню, но и другие употребляемые в течение дня продукты.
По словам Деккер, черешня отличается высоким содержанием углеводов, поэтому людям, страдающим от сахарного диабета или пытающимся сбросить вес, необходимо внимательно следить за ее количеством в рационе. Эксперт рекомендовала диабетикам полностью отказаться от черешни сладких сортов, а аллергикам — избегать ягод с яркой окраской.
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