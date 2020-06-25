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Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день 

Мария Сергеева 5 часов назад
Сколько черешни можно съедать в день на самом деле
Фото: depositphotos.com
Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов раскрыла максимальное количество черешни, которое допустимо съедать в день. Об этом сообщает издание АиФ.ru.
"Здоровым людям Всемирная организация здравоохранения рекомендует иметь в рационе от 400 до 800 граммов овощей, зелени, фруктов и ягод" — отмечает она.
Притом следует также учитывать другие продукты, употребляемые в течение дня.
По словам нутрициолога, в черешне содержится большое количество углеводов, поэтому людям, страдающим сахарным диабетом и пытающимся сбросить вес, следует с осторожностью отнестись к наличию ягод в своем рационе.
Специалист порекомендовала диабетикам полностью отказаться от черешни сладких сортов, а аллергикам — от ягод с яркой окраской.
Ранее "Рамблер" писал о том, что диетолог перечислил самые опасные продукты.
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