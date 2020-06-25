Сколько черешни можно съедать в день на самом деле

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Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов раскрыла максимальное количество черешни, которое допустимо съедать в день. Об этом сообщает издание АиФ.ru.

"Здоровым людям Всемирная организация здравоохранения рекомендует иметь в рационе от 400 до 800 граммов овощей, зелени, фруктов и ягод" — отмечает она.

Притом следует также учитывать другие продукты, употребляемые в течение дня.

По словам нутрициолога, в черешне содержится большое количество углеводов, поэтому людям, страдающим сахарным диабетом и пытающимся сбросить вес, следует с осторожностью отнестись к наличию ягод в своем рационе.

Специалист порекомендовала диабетикам полностью отказаться от черешни сладких сортов, а аллергикам — от ягод с яркой окраской.