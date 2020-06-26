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Назван вызывающий рак продукт 

РИА Новости и ещё 9 4 часа назад
Назван вызывающий рак продукт
Фото: РИА Новости
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
Врач заметил, что масло, получающееся после рафинации, подвергается воздействию гексана и бензина, которые полностью невозможно вывести из продукта. Кроме того, под воздействием высоких температур, например, при жарке на сковороде, в масле образуются канцерогенные вещества. Они впитываются в продукты и вместе с ними ежедневно попадают в организм.
"Рафинированное масло содержит огромное количество трансжиров, которые накапливаются в организме, и со временем избыток данных веществ приводит к развитию различных заболеваний и, конечно же, рака",
— написал Карасев в инстаграме.
Хирург посоветовал заменить подсолнечное масло на оливковое. Оно содержит много антиоксидантов, которые препятствуют развитию опухолей.
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Еда , Здоровье , Иван Карасев
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