Продукты для здорового сердца и сосудов

В настоящее время разнообразие различное еды просто поражает. В то же время такую же реакцию вызывает обилие элементов, губящих наше здоровье. Поэтому так необходимо употреблять блюда, которые укрепляют наш организм. "Рамблер" группирует список полезных для сердца и сосудов продуктов по веществам, оказывающим позитивное воздействие на здоровье.

Витамин Е: растительные масла, креветки, орехи, спаржа.

Витамин С: цитрусовые, ягоды, брокколи, цветная капуста и перец.

Нерастворимые пищевые волокна: отруби, овощная и фруктовая кожица.

Растворимые пищевые волокна: геркулес, чечевица, бобовые, яблоки, груши, а также многие овощи.

Каротиноиды: овощи и фрукты с окраской, начиная от желтой и заканчивая красной.

Фолат: фрукты и зеленые овощи.

Цельные зерна злаков: продукты из цельных зерен (сухие завтраки, хлеб).

Магний: морепродукты, фрукты и овощи, орехи и цельные зерна.

Омега-3 жиры: жирная рыба (лосось, сардины, тунец и др.), грецкие орехи, масло из семени льна или сои.

Фитонутриенты: яичные желтки, соя и прочие бобовые.

Калий: цитрусовые, бананы, картофель и другие овощи.

Кальций: молочные продукты, рыбные консервы, миндаль и зеленые овощи.

Витамин В6: цельные зерна, бананы, мясо, орехи и бобовые.

Витамин В12: рыба, мясо, яйца, молочные продукты.

Мононенасыщенные жиры: рапсовое, оливковое и арахисовое масло.

Полиненасыщенные жиры: подсолнечное. кукурузное и овощное масло.

Также не стоит забывать, что вышеперечисленные вещества необходимы для общего здоровья, а не только для сердца. Поэтому важно правильно питаться и исключить из своего рациона транс-жиры, "плохой" холестерин, натрий, сахар и фруктозу.