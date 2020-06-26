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Продукты, которые необходимо есть для здорового сердца и сосудов 

Мария Сергеева 38 минут назад
Продукты для здорового сердца и сосудов
Фото: depositphotos.com
В настоящее время разнообразие различное еды просто поражает. В то же время такую же реакцию вызывает обилие элементов, губящих наше здоровье. Поэтому так необходимо употреблять блюда, которые укрепляют наш организм. "Рамблер" группирует список полезных для сердца и сосудов продуктов по веществам, оказывающим позитивное воздействие на здоровье.
Витамин Е: растительные масла, креветки, орехи, спаржа.
Витамин С: цитрусовые, ягоды, брокколи, цветная капуста и перец.
Нерастворимые пищевые волокна: отруби, овощная и фруктовая кожица.
Растворимые пищевые волокна: геркулес, чечевица, бобовые, яблоки, груши, а также многие овощи.
Каротиноиды: овощи и фрукты с окраской, начиная от желтой и заканчивая красной.
Фолат: фрукты и зеленые овощи.
Цельные зерна злаков: продукты из цельных зерен (сухие завтраки, хлеб).
Магний: морепродукты, фрукты и овощи, орехи и цельные зерна.
Омега-3 жиры: жирная рыба (лосось, сардины, тунец и др.), грецкие орехи, масло из семени льна или сои.
Фитонутриенты: яичные желтки, соя и прочие бобовые.
Калий: цитрусовые, бананы, картофель и другие овощи.
Кальций: молочные продукты, рыбные консервы, миндаль и зеленые овощи.
Витамин В6: цельные зерна, бананы, мясо, орехи и бобовые.
Витамин В12: рыба, мясо, яйца, молочные продукты.
Мононенасыщенные жиры: рапсовое, оливковое и арахисовое масло.
Полиненасыщенные жиры: подсолнечное. кукурузное и овощное масло.
Также не стоит забывать, что вышеперечисленные вещества необходимы для общего здоровья, а не только для сердца. Поэтому важно правильно питаться и исключить из своего рациона транс-жиры, "плохой" холестерин, натрий, сахар и фруктозу.
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