Как правильно жарить мясо 

Для того, чтобы мясное блюдо было вкусным, необходимо не только выбрать свежий кусок, но и правильно его пожарить. О некоторых хитростях рассказывает "Рамблер".
Откровенно говоря, если мясо приготовить правильно, то мягким и сочным будет абсолютно любой кусок. Есть несколько секретов, которые помогут добиться идеала в приготовлении жаренного мяса.
- Перед приготовлением обсушите мясо бумажными полотенцами. Так оно быстрее «схватится», а значит, лучше подрумянится, и из него при обжарке не будет вытекать сок.
- Жарить мясо нужно на хорошо раскаленной сковороде с толстым дном (если, конечно, вы не используете гриль на свежем воздухе).
- Если вы используете размороженное мясо, не солите его перед приготовлением: оно станет жестким. Вообще рекомендуется солить мясо в конце приготовления.
- Перед обжаркой смажьте мясо водой с растворенным в ней сахаром: на нем образуется хрустящая румяная корочка.
- Смажьте стейки горчицей или смесью растительного масла и уксуса и оставьте на 1-2 часа мариноваться, и мясо гарантированно будет мягким.