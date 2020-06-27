Как правильно жарить мясо 

Для того, чтобы мясное блюдо было вкусным, необходимо не только выбрать свежий кусок, но и правильно его пожарить. О некоторых хитростях рассказывает "Рамблер".

Откровенно говоря, если мясо приготовить правильно, то мягким и сочным будет абсолютно любой кусок. Есть несколько секретов, которые помогут добиться идеала в приготовлении жаренного мяса.