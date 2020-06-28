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Китайский блогер назвал русские блюда с незабываемым вкусом 

Газета.Ru и ещё 20 11 часов назад
Китаец назвал русские блюда с незабываемым вкусом
Фото: Газета.Ru
Пользователь китайской платформы Sohu рассказал о популярных русских блюдах и деликатесах, вкус которых невозможно забыть, передает РИА "Новости".
Среди особенностей русской кухни он выделил большое количество масла, наваристые супы, обилие закусок и насыщенный вкус.
"Также русские очень любят лук и чеснок", — заметил автор.
По его словам, некоторые русские блюда по вкусу напоминают кухню северных районов Китая.
Главным российским деликатесом блогер назвал икру, которую запивают водкой или шампанским.
Он написал о копченых колбасах, отметив их мягкую консистенцию и приятный аромат, а также о "пришедших из Китая" пельменях, сале и богатом выборе черного и белого хлеба.
Блогер выделил холодец, который вызвал у него ассоциации со свиным студнем с северо-востока КНР.
"Мясо невероятно нежное, буквально тает во рту. Попробовав однажды, остановиться будет уже невозможно", — написал автор.
Еще одним деликатесом с насыщенным вкусом он назвал гуляш, который, по его мнению, хорошо сочетается с вином и отражает "прямодушие" русского народа.
Легендой русской кухни автор назвал московский борщ, добавив, что китайцы борщ называют русским супом, и это блюдо очень популярно в Китае.
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