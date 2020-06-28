Китаец назвал русские блюда с незабываемым вкусом

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Пользователь китайской платформы Sohu рассказал о популярных русских блюдах и деликатесах, вкус которых невозможно забыть, передает РИА "Новости".

Среди особенностей русской кухни он выделил большое количество масла, наваристые супы, обилие закусок и насыщенный вкус.

"Также русские очень любят лук и чеснок", — заметил автор.

По его словам, некоторые русские блюда по вкусу напоминают кухню северных районов Китая.

Главным российским деликатесом блогер назвал икру, которую запивают водкой или шампанским.

Он написал о копченых колбасах, отметив их мягкую консистенцию и приятный аромат, а также о "пришедших из Китая" пельменях, сале и богатом выборе черного и белого хлеба.

Блогер выделил холодец, который вызвал у него ассоциации со свиным студнем с северо-востока КНР.

"Мясо невероятно нежное, буквально тает во рту. Попробовав однажды, остановиться будет уже невозможно", — написал автор.

Еще одним деликатесом с насыщенным вкусом он назвал гуляш, который, по его мнению, хорошо сочетается с вином и отражает "прямодушие" русского народа.

Легендой русской кухни автор назвал московский борщ, добавив, что китайцы борщ называют русским супом, и это блюдо очень популярно в Китае.