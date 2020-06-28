Из чего на самом деле состоит наша любимая еда 

В магазине полным-полно товаров, которые одним своим составом или даже названием вселяют ужас. Если насчет первого все предельно ясно, то со вторым возникает закономерный вопрос: почему стоит бояться какого-то названия? Вместо "шоколада" вам может попасться "шоколадная плитка", а обычное "йогурт" производитель называет "йогуртик". Казалось бы, что это лишь часть бренда, однако именно такое искажение позволяет компаниям отклоняться от ГОСТа в пользу своих "технических условий".

В то же время и с составом не все так кристально чисто: в некоторых случаях мы видим лишь перечисление ингредиентов в продукте, а вот их процентное соотношение может не указываться. "Рамблер" рассказывает о том, что на самом деле содержится в продуктах и в каких пропорциях в них добавляют составляющие.

Чипсы

В основном закуску производят из восстановленного картофеля (порошковой массы) с добавлением муки и крахмала. При термической обработке образуется канцероген — акриламид, норма которого в некоторых товарах данного типа превышает допустимую в 1 000 раз.

Вареная колбаса

По большей части продукт состоит из белковой эмульсии (массы измельченной кожи, соединительной ткани, сухожилий и костной муки). Ее объем варьируется в зависимости от условий производителя, но в среднем составляет от 40 до 60%. В почти равном соотношении добавляется мясо и соя, а оставшиеся несколько процентов занимают различные пищевые добавки для улучшения вкуса, внешнего вида и продления срока годности.

Крабовые палочки

Продукт в основном содержит фарш (сурими) из недорогих сортов рыбы. Остальными компонентами являются: сахар, растительное масло, соевый белок, красители и вкусовые добавки.

Кетчуп

Главным ингредиентом кетчупа служит концентрат томатов, в который входят помидоры и крахмал. Обычно объем овощей в пюре варьируется от 6 до 10%. Также немаловажным компонентом является жидкость, роль которой часто выполняет кукурузный сироп, придающий массе необходимую вязкость.

Фруктовый йогурт

Доля самих фруктов в продукте варьируется от 1 до 5% от массы наполнителя, которых также содержит крахмал, сахар, ароматизаторы, красители и консерванты.