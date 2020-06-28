Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блогер из Китая попробовал русскую кухню и назвал лучшие блюда 

Елизавета Назарова 11 часов назад
Китаец назвал русские блюда с незабываемым вкусом
Фото: depositphotos.com
Блогер из Китая попробовал русские блюда и рассказал о своих впечатлениях на платформе Sohu. Об этом сообщает РИА "Новости".
Мужчина тестировал самую популярную еду, которая традиционно считается российской. Он рассказал, что эта кухня отличается наваристыми супами, большим количеством масла, обилием закусок и ярким вкусом. Блогер отметил, что во многих блюдах присутствует лук и чеснок. Некоторые блюда, по его мнению, похожи на традиционную кухню северных районов Китая.
Блогер отметил бутерброды с икрой. Он заявил, что особенно вкусно их запивать шампанским, но можно и водой. Мужчина оценил копченые колбасы и рассказал, что у них мягкая консистенция и приятный аромат.
По мнению блогера, пельмени пришли в Россию из Китая. Ему понравилось сало и большой выбор черного и белого хлеба.
Мужчина положительно оценил холодец. Он отметил, что похожее блюдо употребляют на северо-востоке КНР, там оно называется "свиной студень".
"Мясо невероятно нежное, буквально тает во рту. Попробовав однажды, остановиться будет уже невозможно", — написал он.
Однако, по мнению блогера, отдельного внимания заслуживает борщ. Он рассказал, что в Китае этот суп очень популярен и традиционно считается русским.
Ранее "Рамблер" сообщал, что похудевшего Фадеева не узнали подписчики.
Видео дня. Как живёт вдова Хворостовского
Женский форум 31
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта причина нападения на Собчак в монастыре
Раскрыта причина нападения на Собчак в монастыре
Модель полностью обнажилась и порадовала фанатов
Модель полностью обнажилась и порадовала фанатов
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
03:26
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
Дом и сад
Знаменитости, которых уже не узнать
12:37
Знаменитости, которых уже не узнать
Звёзды Красота
Почему не стоит держать в доме кактусы
03:11
Почему не стоит держать в доме кактусы
Дом и сад
Как отличить качественный сыр от подделки
02:35
Как отличить качественный сыр от подделки
Еда
Стефания Маликова показала маленького брата
03:09
Стефания Маликова показала маленького брата
Звёзды Дети
«Ксюху накрыло»: Шнуров разнес Собчак
02:02
«Ксюху накрыло»: Шнуров разнес Собчак
Звёзды
«У меня просто секса давно не было»
01:24
«У меня просто секса давно не было»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение