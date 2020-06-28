Китаец назвал русские блюда с незабываемым вкусом

Блогер из Китая попробовал русские блюда и рассказал о своих впечатлениях на платформе Sohu. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мужчина тестировал самую популярную еду, которая традиционно считается российской. Он рассказал, что эта кухня отличается наваристыми супами, большим количеством масла, обилием закусок и ярким вкусом. Блогер отметил, что во многих блюдах присутствует лук и чеснок. Некоторые блюда, по его мнению, похожи на традиционную кухню северных районов Китая.

Блогер отметил бутерброды с икрой. Он заявил, что особенно вкусно их запивать шампанским, но можно и водой. Мужчина оценил копченые колбасы и рассказал, что у них мягкая консистенция и приятный аромат.

По мнению блогера, пельмени пришли в Россию из Китая. Ему понравилось сало и большой выбор черного и белого хлеба.

Мужчина положительно оценил холодец. Он отметил, что похожее блюдо употребляют на северо-востоке КНР, там оно называется "свиной студень".

"Мясо невероятно нежное, буквально тает во рту. Попробовав однажды, остановиться будет уже невозможно", — написал он.

Однако, по мнению блогера, отдельного внимания заслуживает борщ. Он рассказал, что в Китае этот суп очень популярен и традиционно считается русским.