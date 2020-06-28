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«Раковая» корочка: врач объяснила, почему шашлык может стать причиной развития онкологии 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Шашлык может стать причиной рака
Фото: ТК «Звезда»
Сам по себе шашлык можно употреблять в пищу, но важно соблюдать меру, правильно его готовить и ответственно отнестись к выбору мясу.
С одной стороны шашлык может быть достаточно диетическим продуктом, если выбрать, например мясо курицы или индейки, но с другой, он может способсвовать развитию онкологических заболеваний.
«Важно помнить, что шашлык готовится на открытом огне. На него попадает, во-первых, все что горит, это сажа, она является канцерогеном и может повышать риск возникновения онкологических заболеваний», — рассказала «Звезде» врач-диетолог Марина Макиша.
Также, если на шашлыке будет гореть жир, то могут образовывать транс-жиры, отметила эксперт. В большом количестве в организме они могут способны провоцировать раковые заболевания.
По словам специалиста, важно следить за процессом приготовления мяса и не допускать образования корочки.
«Эти соединения ускоряют процесс старения, они могут способствовать образованию свободных радикалов в организме, а это фактор развития онкологических заболеваний», — добавила она.
Однако шашлык можно спокойно употреблять в пищу. Важно, чтобы это было не часто. Если есть мясо с огня каждый день, еще и в больших количествах, а в некоторых случаях подразумевая и алкоголь, то это плохо скажется на организме, повышается риск возникновения рака и заболеваний пищеварительной системы.
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