В Китае восхитились русским блюдом

Пользователь китайского портала Baijiahao посоветовал своим соотечественникам научиться готовить русскую окрошку, ведь она идеально подходит для летних приемов пищи.

Блогер назвал этот холодный суп одним из самых удивительных блюд, которые он когда-либо встречал.

Он отметил, что окрошку можно приготовить в двух вариантах — на квасе или на кефире.

Пользователь объяснил читателям, что квас — это традиционный русский напиток, ферментированный из ржаного хлеба, который ценят и за его пробиотические свойства.

"Если говорить о вкусе, то российский квас совершенно отличается от того, который вы можете встретить в Китае. Настоящий квас сладковато-кислый и — что более важно — в меру газированный", — говорится в статье.

Блогер напомнил, что традиционными ингредиентами окрошки являются свежие редис и огурец, вареные картофель и яйца, колбаса, квас или кефир, зелень и соль. Он указал, что в блюдо также можно добавить лук, сметану, перец и различные приправы.

"Стоит отметить, что лук, укроп и петрушка, а также сметана являются важными ингредиентами данного блюда. Их трудно купить в Китае, но они необходимы для того, чтобы приготовить настоящую русскую окрошку", — пишет Baijiahao.

Китаец посоветовал не использовать слишком крахмалистые сорта картофеля и следить за тем, чтобы клубни не разварились.

"Традиционно в окрошку добавляли любой вид мяса, который имелся дома. Обычно это говядина или курица. Но с развитием индустриализации в советское время обрело популярность переработанное мясо — колбаса", — рассказал он.

Пользователь обратил внимание, что вегетарианцы тоже могут насладиться вкусом окрошки: просто не добавлять туда мясо или колбасу.