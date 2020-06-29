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Эксперт рассказала, какие продукты опасно есть в жару 

Парламентская газета и ещё 4 7 часов назад
Эксперт рассказала, какие продукты опасно есть в жару
Фото: Парламентская газета
В жаркое время года организм человека не готов воспринимать жирную и тяжёлую пищу, поэтому упор в питании следует делать на овощи и ягоды. Об этом рассказала Nation News специалист в области питания, нутрициолог Мария Калугина.
По словам эксперта, жаркая погода негативно влияет на организм человека, становясь стрессовым фактором. Особенно это опасно для людей с проблемами дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Калугина призывает их сократить в своём рационе количество углеводов, мучного и сладкого, поскольку эти продукты негативно влияют на сосуды. Также стоит полностью исключить спиртные напитки.
Также во время жаркой погоды лучше отказаться от мяса в пользу жирной рыбы, богатой витаминами Омега-3, и следить за количеством белка в организме. В группе риска стоят продукты, которые быстро портятся.
«Например, молочные продукты с коротким сроком хранения, мясные продукты в маринаде в мясном отделе, морепродукты, тартар из рыбы или мяса, карпаччо», — пояснила специалист, добавив, что в жару от такой еды предпочтительнее отказаться.
Нутрициолог посоветовала употреблять в пищу то, что легко переваривается — овощи и ягоды, но не стоит налегать на фрукты, особенно тем, кто испытывает проблемы с лишним весом.
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