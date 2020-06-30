Назван самый вкусный российский квас 

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кваса и назвал самый вкусный напиток. Результаты исследования поступили в «Ленту.ру».

В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов: «Вятский», «Останкинский», «Очаковский», «Русский», «Русский дар» и «Суздальские напитки».

Максимальной оценки за органолептические свойства удостоился квас бренда «Очаковский». Кроме того, эксперты высоко оценили вкус напитков марок «Русский дар» и «Вятский». К квасу брендов «Суздальские напитки» и «Останкинский» у экспертов возникли замечания. Напиток «Русский» был дисквалифицирован из-за нетипичного для кваса вкуса, в котором отсутствуют ноты брожения.

В ходе исследования эксперты установили, что напитки всех проверенных брендов безопасны к употреблению. Однако квас «Суздальские напитки» и «Русский» попали в список товаров с замечаниями из-за слишком большого содержания лимонной кислоты и неверной маркировки.